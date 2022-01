POZZUOLI – La città di Pozzuoli sfiora i 5mila contagiati. Attualmente, infatti, nella città flegrea sono 4.934 i residenti positivi al Covid-19. Nella giornata di ieri, su 1282 tamponi processati, 191 persone sono risultate affette da coronavirus. Secondo il bollettino 61 cittadini sono guariti definitivamente. Dall’inizio della pandemia ad oggi 13.624 puteolani hanno contratto il virus e 116 persone sono decedute.

IN CAMPANIA – Sono 11.868 i cittadini positivi in Campania nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati 88.285. Sette i decessi in totale. In lieve calo l’occupazione delle terapie intensive, mentre i ricoveri ordinari presentano il “segno più”