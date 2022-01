MONTE DI PROCIDA – Tamponi antigenici gratuiti a tutti i bambini residenti a Monte di Procida che frequentano le scuole primarie presenti sul territorio comunale. Questa l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Monte di Procida, tramite la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Ivana Barone. Siglato un accordo con due farmacie presenti sul territorio per effettuare i test senza far fronte a spese. Ad aderire al progetto sono le farmacie “Zaccariello” e “De Pasquale”

COME FARE – Soddisfatto il sindaco del più piccolo Comune dei Campi Flegrei, Giuseppe Pugliese: «Si raccomanda di recarsi in una delle farmacie aderenti solo a seguito della comunicazione dei dirigenti scolastici. All’atto dello svolgimento del test ogni genitore dovrà esibire un’autocertificazione in cui si specifica che la classe è sottoposta a sorveglianza. Il servizio di tamponi gratuiti partirà da martedì 25 gennaio 2022 (domani ndr). Ringrazio la squadra dei “Servizi Sociali” del Comune, in particolare la vice sindaco Teresa Coppola, il dottor Antimo Scotto Lavinia e la consigliera Barone per l’impegno e la celerità nel risolvere questo problema. Un piccolo contributo per sostenere le famiglie montesi in questo momento estremamente delicato con la speranza che si possa tornare al più presto alla vita normale».