POZZUOLI – Sono 14 (con 641 tamponi) i casi registrati nell’ultima settimana, contro gli 11 (con 885 tamponi) della precedente, pertanto il tasso di positività subisce quasi un raddoppio, portandosi dall’1,1% al 2,1%.

Anche l’incidenza settimanale cresce; i contagi per 100.000 abitanti passano da 13,7 a 17,5. Ufficialmente non ci sono nuove vittime quindi il totale dei decessi resta fermo a 83. Le guarigioni sono solo 2 per cui gli attualmente positivi salgono a 215 (+12), di cui solo 4 risultano ospedalizzati (dato in attesa di verifica).

I NUMERI – Da inizio pandemia, il numero dei casi Covid19 in città sono 5.592, circa il 7% della popolazione residente. Gli attualmente positivi, in leggero aumento, sono 215 la quasi totalità dei quali è in isolamento domiciliare fiduciario con pochi o nessun sintomo. Sono solo 4 i cittadini ospedalizzati. Le vittime totali sono 83 di cui ben 70 durante la seconda e terza ondata. Il numero totale dei dimessi/guariti ha raggiunto quota 5.294.

LA TENDENZA – Nel mese di giugno sono stati rilevati solo 48 casi, a maggio 325, ad aprile 656. Negli ultimi 7 giorni i nuovi positivi sono 14 mentre nelle 4 settimane precedenti ne sono stati registrati rispettivamente: 11, 6, 7 e 24. Il tasso di positività subisce quasi un raddoppio passando dall’1,2% al 2,1%. Continua la leggera inversione di tendenza registrata la settimana scorsa (anche se i numeri in gioco sono per il momento bassi), probabilmente dovuta alla comparsa in città della variante Delta (indiana).