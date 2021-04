POZZUOLI – Il Covid continua a mietere vittime a Pozzuoli. Non ce l’ha fatta Enrico Iammarino, 62 anni, dipendente comunale in servizio presso il comando di Polizia Municipale di via Luciano. Da giorni era ricoverato in ospedale. A darne notizia è stato il sindaco Vincenzo Figliolia: «Enrico Iammarino era un dipendente comunale. Una persona presente e scrupolosa. Il Covid purtroppo lo ha portato via, dopo un lungo calvario. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di dolore atroce»