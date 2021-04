POZZUOLI – C’è una terza classe in quarantena alla scuola media Giacinto Diano di Pozzuoli. Lo ha disposto la preside dopo un caso sospetto di Covid-19, così come era avvenuto tre giorni fa per la seconda e terza D. Questa volta toccherà agli alunni della 2 L restare a casa in isolamento cautelativo fino all’esito dei tamponi molecolari. Le lezioni per le tre classi proseguono in modalità di didattica digitale integrata.