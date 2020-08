QUARTO – Il Comune di Quarto ha ottenuto dal MIUR 310mila euro da destinare alla riqualificazione delle scuole. I soldi saranno spesi per interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza all’emergenza sanitaria Covid19, ma anche alla riqualificazione degli edifici in termini di accessibilità delle persone con disabilità.

QUALI SONO – Le scuole che saranno oggetto degli interventi sono: Primaria “Azzurra”, II Circolo “Paolo Borsellino” e “Giovanni Falcone”, Secondaria di I grado “Gadda”, Primaria “San Gaetano attuale E. Morante”, Secondaria di I Grado “Mario Napoli”, Statale Secondaria di I Grado “Piero Gobetti”, Secondaria di I Grado “Eduardo De Filippo” sede distaccata Gobetti