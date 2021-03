MONTE DI PROCIDA – Un altro decesso per Covid a Monte di Procida. Il dramma nel giorno in cui si celebra la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime della pandemia. Lo annuncia il sindaco, Giuseppe Pugliese, che esprime il suo cordoglio: «Proprio in questa giornata, purtroppo, dobbiamo registrare un altro decesso anche qui a Monte di Procida. Un abbraccio da parte mia, dell’amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità alla famiglia e a tutti i suoi cari». Il sindaco rivolge il suo pensiero anche a tutti gli italiani, ad oggi oltre 100.000, che hanno perso la vita a causa del virus. In totale i decessi causati dal Covid a Monte di Procida sono 6. I montesi attualmente positivi sono 122.