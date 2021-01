POZZUOLI – E’ di 23 positivi (su 263 tamponi analizzati) e 5 guariti il bilancio delle ultime 24 ore a Pozzuoli. I dati, relativi al 27 gennaio 2021, sono stati diffusi oggi dall’Asl Napoli 2 Nord in virtù dei quali il totale degli attuali positivi in città è salito a 1714 di cui 12 sono ricoverati in ospedale mentre 1702 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi.