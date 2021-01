POZZUOLI – “Aret e blocc”, “Putecoli”, “Tuenda” ed “Earth in emergency” entrano in azione per ripulire il litorale flegreo. La necessità di tutelare il patrimonio ambientale e l’amore verso la propria terra hanno spinto le quattro associazioni a fare rete ed a riavviare l’attività volontaria di pulizia della costa. L’iniziativa “RipuliAMO” partirà domenica 31 gennaio 2021. Tutti i cittadini che hanno a cuore il proprio territorio potranno partecipare alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti dalle scogliere e dal litorale di via Napoli. Si inizia da via Giacomo Matteotti, lato mare (“dietro ai blocchi”), e si proseguirà verso il lungomare Sandro Pertini. “Troppo a lungo siamo stati testimoni inermi dell’abbandono e della scarsa cura avuta per le zone in cui siamo cresciuti: non è più possibile aspettare” questo è l’allarme che lanciano all’unisono le quattro associazioni flegree.” Saranno messi a disposizione dei partecipanti guanti, buste e tutto l’occorrente per la raccolta differenziata. Da portare da casa solo tanta buona volontà. L’appuntamento è alle ore 10.