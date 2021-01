MONTE DI PROCIDA – Una donna anziana è deceduta a Monte di Procida dopo aver contratto il Covid-19. Lo ha reso noto in serata il sindaco Peppe Pugliese «Si tratta di una persona anziana già debilitata che, dopo settimane di battaglie, purtroppo non ce l’ha fatta.

Ho già sentito la famiglia per esprimere il più profondo cordoglio e per fargli avere l’abbraccio di tutta Monte di Procida. Riposi in pace». Nelle ultime 24 ore due persone sono risultate positive ed una è guarita definitivamente. In totale, nel piccolo comune flegreo, gli attuali positivi sono 19, mentre 2 sono le persone ricoverate in ospedale.