POZZUOLI – Il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 ha comunicato che sei nuovi casi di coronavirus a Pozzuoli. In queste ore si stanno ricostruendo le reti dei loro contatti. Sempre nelle ultime 24 ore due persone sono risultate definitivamente guarite. “Questi sono numeri che non vorrei mai né ricevere né dover comunicare, perché vuol dire che il virus è presente e il contagio non si arresta. Sono finiti i casi da rientro in massa, questi sono numeri presenti tra noi e che devono farci riflettere per ogni azione che compiamo.” ha detto il sindaco di Vincenzo Figliolia. Ad oggi sono 245 in tutto gli abitanti di Pozzuoli che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 106 persone sono attualmente contagiate, 126 sono guarite definitivamente e 13 sono decedute.