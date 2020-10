BACOLI – Un’alunna del Liceo “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli è risultata positiva al coronavirus facendo scattare la chiusura dei plessi di Torregaveta e Fusaro, per la giornata di lunedì, al fine di sanificare le aule ed i locali didattici. Sono stati inoltre disposti i tamponi per tutti gli alunni e gli insegnanti della classe I C, quella frequentata dalla giovane. Sia i ragazzi che i docenti della classe in cui l’alunna (poi risultata contagiata) è stata nei giorni 24 e 25 settembre, dovranno restare in isolamento domiciliare fino alla comunicazione dei risultati.