BACOLI – Altri 6 nuovi casi positivi al coronavirus nella città di Bacoli. Quattro le guarigioni. Il numero dei cittadini di Bacoli attualmente positivi è pari a 178. Tre persone sono in ospedale; una di loro è in terapia intensiva. Per la giornata di oggi il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha convocato il Centro Operativo Comunale. «Ritengo necessario valutare nuove decisioni e restrizioni da adottare per frenare il numero dei contagiati. C’è ancora troppa irresponsabilità. La nostra città è tra quelle, in Campania, con la percentuale più bassa nel rapporto tra residenti e contagiati, ma questo non ci deve rassicurare. Non possiamo fare passi falsi. Bisogna essere rigorosi», le parole del primo cittadino.