POZZUOLI – Più guariti che nuovi contagiati nella città di Pozzuoli. Questo il dato che emerge dal bollettino relativo alle ultime 24 ore. Su 701 tamponi processati, 69 cittadini sono risultati positivi al Covid-19 e 143 persone sono definitivamente guarite. Dall’inizio della pandemia ad oggi 16.016 puteolani hanno contratto il virus, mentre 127 sono stati strappati alla vita e ai propri affetti. Attualmente nella città flegrea sono 6.445 i puteolani positivi al coronavirus.

IN CAMPANIA – Continua, intanto, a diminuire l’indice di contagio in Campania. A presentare il segno ‘più’ è invece il numero dei morti. Secondo i numeri diffusi dal Bollettino dell’Unità di crisi della Regione ieri sono risultate positive al Covid 4.041 persone su 36.763 test esaminati. Elevato il numero dei decessi: in 26 hanno perso la vita.