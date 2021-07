POZZUOLI – Sono 32 in totale i cittadini positivi al Covid-19 sul territorio di Pozzuoli. Tutti in isolamento domiciliare. Secondo i dati dell’Asl Napoli 2 Nord, risalenti a martedì 6 luglio, altri 185 cittadini risultano guariti dalla malattia. Sette, invece, i decessi. In totale nella città flegrea sono 90 le persone morte a causa del coronavirus. Dall’inizio della pandemia ad oggi 5610 puteolani hanno contratto il virus; 5488 sono guariti definitivamente.

IN CAMPANIA – In Campania, invece, sale l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore si contano 208 casi positivi al Covid su 8.399 tamponi molecolari esaminati. Negli ospedali – secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania – risultano occupati 17 posti letto nelle terapie intensive; 218 in degenza.