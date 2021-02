POZZUOLI – Con i 26 nuovi casi di ieri, il numero dei positivi registrati negli ultimi 7 giorni si porta a 120, restando praticamente invariato rispetto ai 121 della scorsa settimana. I tamponi processati sono stati 1.622, pertanto il tasso di positività settimanale subisce un lievissimo incremento, passando dal 7,3% al 7,4%, restando comunque al di sotto dell’8,7% regionale. Anche il numero dei guariti, 86, è lo stesso della settimana precedente, determinando così un ulteriore crescita degli attualmente positivi. Resta, tuttavia, il “giallo” non risolto delle poche guarigioni di gennaio rispetto alla tendenza regionale.

I NUMERI – Da inizio pandemia, il numero complessivo dei casi Covid19 in città ha raggiunto le 3.480 unità, circa il 4,3% della popolazione. Gli “attualmente positivi”, in continua crescita, sono 1.744, la quasi totalità dei quali è in isolamento domiciliare fiduciario con pochi o nessun sintomo. Continuano ad essere 12 i cittadini al momento ospedalizzati. Purtroppo, da marzo ad oggi sono 48 i puteolani deceduti, di cui 35 nella “seconda ondata”. Il numero totale dei guariti, da inizio pandemia, è pari 1.688.

LA TENDENZA – Nel mese di gennaio sono stati rilevati in tutto 585 casi, superando così i 440 del mese di dicembre e i 529 di ottobre, ma ben al di sotto dei 1.583 di novembre. I nuovi positivi negli ultimi 7 giorni (31 gennaio – 6 febbraio) sono stati 120, contro i 121, 134, 154, 124, 67, 80, 104, e 106 delle 8 settimane precedenti. Il tasso di positività settimanale (positivi/tamponi) subisce un piccolissimo incremento, portandosi al 7,4% contro il 7,3% della scorsa settimana, restando però al di sotto del dato regionale (8,7%).

RESTA IL “GIALLO” GUARIGIONI – Per quanto riguarda le guarigioni c’è da registrare il permanere di una bassa crescita. I guariti di gennaio sono stati appena 225 contro i 750 di dicembre e i 422 di novembre. Se confrontato con il dato regionale, quello cittadino continua a rappresentare un’anomalia. Guardando agli andamenti, rapportati a 1.000 abitanti, si può, infatti, notare che il numero di guariti è molto simile fino al 20 dicembre. Successivamente, si registra una sensibile divergenza fino ad arrivare, al 6 febbraio, ai valori di 28,0 per la Campania e al 21,1 di Pozzuoli. Ciò naturalmente si traduce in un aumento degli attualmente positivi che in città hanno raggiunto la cifra record di 1.744.