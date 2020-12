POZZUOLI – Cinque nuovi contagi (su 145 tamponi effettuati) e 9 guariti nella giornata di martedì 22 dicembre a Pozzuoli. E’ questo il bollettino fornito dall’Asl Napoli 2 Nord che conta in totale 1409 positivi in città dall’inizio della pandemia, di cui attualmente 18 sono ancora ricoverati negli ospedali della provincia mentre 1391 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi.