PIANURA – Ieri sera gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione di un collega libero dal servizio, sono intervenuti in Strada Comunale Catena, dove tre persone con il volto travisato stavano armeggiando davanti alla saracinesca di un supermercato. I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso tre uomini uno dei quali è riuscito ad allontanarsi guadagnando la fuga, mentre gli altri due sono stati bloccati e trovati in possesso di diverse calze ripiene di dolciumi e bevande alcoliche. I due, napoletani di 18 e 20 anni, sono stati denunciati per furto aggravato e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.