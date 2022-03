POZZUOLI – Due decessi, 571 nuovi casi positivi, 828 guarigioni e 3.952 tamponi processati. Questo il bilancio dei primi 8 giorni di marzo a Pozzuoli. Attualmente i puteolani affetti da coronavirus sono 6.359. Il tasso di incidenza scende in tutta la Campania, dove ieri sono risultati 4.303 nuovi positivi al Covid su 33.077 test esaminati. Va avanti anche il trend di miglioramento sul versante ospedaliero: calano i posti letto occupati sia in degenza che in terapia intensiva.