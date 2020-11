POZZUOLI – Cinquantanove contagiati e 9 guariti nelle ultime 24 ore. E’ questo il bilancio dell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi dell’Asl Napoli 2 Nord per quanto riguarda la città di Pozzuoli. Numeri che portano a 983 i casi attualmente attivi in città e in isolamento domiciliari, tra asintomatici e paucisintomatici ovvero persone con sintomi che non necessitano di cure ospedaliere. I nove guariti invece fanno salire a 264 il numero delle persone che sono riuscite a sconfiggere il virus dal 1 marzo ad oggi.