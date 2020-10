POZZUOLI – Le persone risultate positive oggi a Pozzuoli sono 23, mentre 7 sono i guariti. Questo il nuovo bollettino dell’Asl Napoli 2 Nord che ha reso noto i dati relativi alle ultime 24 ore. Ad oggi il totale dei positivi in città è pari a 433, di questi 5 sono stati ricoverati in ospedale mentre i restanti 428 sono asintomatici e paucisintomatici e si trovano in isolamento domiciliare. Dal 1 marzo scorso il totale dei contagiati da Covid-19 è salito a 638, di cui 188 sono guariti definitivamente e 17 sono deceduti.