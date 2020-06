POZZUOLI – Arrivano ha ancora buone notizie dall’Unità di Crisi della Regione Campania che per il 14esimo giorno consecutivo ha comunicato l’assenza di nuovi casi di Covid a Pozzuoli. Nella giornata di lunedì gli 8 tamponi effettuati in città sono risultati tutti negativi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti 1396 puteolani al test, 95 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus: 6 sono attualmente contagiate, 77 sono guarite definitivamente e 12 sono decedute.