POZZUOLI – L’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli farà da sfondo a un video musicale realizzato da un gruppo di artisti del Teatro San Carlo di Napoli per richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sulle difficoltà vissute dal mondo della lirica e dell’arte in seguito all’emergenza sanitaria per il coronavirus. Il progetto si intitola “Jesce Fore”, prendendo spunto dall’antica invocazione al sole, ed è promosso dal pianista Riccardo Fiorentino.

CIAK SI GIRA – Le riprese saranno realizzate nella giornata di . Si partirà con la “Tarantella di Primavera”, espressamente composta dal Maestro Fiorentino su testo in napoletano classico dello scrittore Daniele, che vedrà un complesso di professori d’orchestra e artisti del coro, nonché di danzatori coordinati dal coreografo Francesco Imperatore, esibirsi nell’Anfiteatro Flavio per chiedere con il loro talento ed entusiasmo di aiutarli a rialzare il sipario sulla bellezza del nostro paese. Il video, curato del regista Giordano Affolti, verrà pubblicato sulle principali piattaforme on-line e su vari mezzi di comunicazione. Il progetto ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Pozzuoli.