MONTE DI PROCIDA – Coronavirus a Monte di Procida: 14 nuovi casi positivi e 15 guariti nelle ultime 24 ore. Sono 125 i cittadini montesi attualmente affetti da covid. Di questi, 2 risultano ospedalizzati. «Stiamo facendo il possibile e anche l’impossibile non solo per arginare l’emergenza sanitaria, ma anche per risolvere le criticità che ne derivano – afferma il sindaco Giuseppe Pugliese – . Ultimo in ordine cronologico, il fondo di solidarietà: abbiamo attivato interventi economici in favore delle famiglie montesi in difficoltà. Continuiamo a stringere i denti e rispettiamo sempre le regole».