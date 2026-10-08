Corteo a Roma, sfollato in carrozzina consegna lettera al Governo Meloni

ROMA – I manifestanti sono riusciti a consegnare una lettera a Palazzo Chigi. Dopo l’incontro con il Prefetto di Roma a cui hanno partecipato i quattro sindaci flegrei e due rappresentanti dei manifestanti, il documento-manifesto con le richieste da parte della popolazione flegrea è stato recapitato a un rappresentante del governo Meloni. A portare materialmente la lettera è stato uno sfollato in carrozzina, diventato uno dei simboli della protesta. In questi minuti i settecento manifestanti si stanno organizzando per fare ritorno a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Rassicurazione sul nuovo decreto sono arrivate da parte degli esponenti del governo, che ne ipotizzano l’uscita entro il 15 ottobre.