Antonio, lo sfollato in carrozzina che ha consegnato la lettera per Giorgia Meloni

POZZUOLI – Si chiama Antonio ed è uno sfollato delle case Acer del Rione Toiano il manifestante che oggi ha consegnato la lettera al capo di gabinetto del ministro Musumeci e indirizzata alla Premier Giorgia Meloni. Ad accompagnare Antonio c’era il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che, davanti al palazzo del governo, si è sfilato la fascia tricolore e gliel’ha ceduta. Un gesto di affetto verso l’uomo è verso l’intera comunità flegrea che oggi è andata a Roma per chiedere rispetto e dignità.