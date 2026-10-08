Close
In Evidenza Pozzuoli

Antonio, lo sfollato in carrozzina che ha consegnato la lettera per Giorgia Meloni

Antonio, lo sfollato in carrozzina che ha consegnato la lettera per Giorgia Meloni
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato8 Ottobre 2026

POZZUOLI – Si chiama Antonio ed è uno sfollato delle case Acer del Rione Toiano il manifestante che oggi ha consegnato la lettera al capo di gabinetto del ministro Musumeci e indirizzata alla Premier Giorgia Meloni. Ad accompagnare Antonio c’era il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che, davanti al palazzo del governo, si è sfilato la fascia tricolore e gliel’ha ceduta. Un gesto di affetto verso l’uomo è verso l’intera comunità flegrea che oggi è andata a Roma per chiedere rispetto e dignità.

Articolo precedente