Maltempo, scatta l’allerta meteo arancione: verso la chiusura delle scuole a Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida

POZZUOLI – Allerta meteo Arancione dalle 15 di oggi su Napoli, Isole del Golfo e Piana campana. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta attualmente in vigore estendendola a tutto il territorio regionale e innalzandone il livello in alcune aree. A partire dalle 15 di oggi , giovedì 8 ottobre e fino alle 15 di domani, venerdì 9 ottobre, l’allerta arancione riguarderà i quattro comuni flegrei, le isole del Golfo (Ischia, Procida, Capri) e l’Area Vesuviana. Come da prassi, in questi casi, è prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

IL MALTEMPO – Si prevede una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità. Il quadro meteorologico, renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nella zona 1 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda. Su tutto il territorio sono possibili significativi ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio. Attenzione anche al dissesto idrogeologico sulle Isole del Golfo dove è aggravato anche dalla saturazione dei suoli per le piogge dei giorni scorsi.