POZZUOLI – L’Istituto Lucio Petronio di Pozzuoli ha presentato l’8 giugno, l’evento finale degli interventi progettuali PON 2014/2020, cofinanziati dal MIUR e dall’Unione Europea. La vocazione professionale dell’Istituto nel settore ristorativo e alberghiero ha realizzato tre eccellenti esperienze formative quali “Lievita il pane, lievita la cooperazione”, “Curare la salute in famiglia attraverso l’alimentazione” e “Alimentazione e vita sana”, finalizzate all’ampliamento e al potenziamento delle competenze legate alla sana alimentazione. Grazie ai consigli e alle competenze degli chef e dei nutrizionisti dell’istituto, i genitori e gli adulti coinvolti hanno imparato a conoscere gli aspetti nutrizionali degli alimenti e a cucinare ricette sane, semplici ed equilibrate.

LE RISORSE – Il vero punto di forza dell’istruzione dell’Ipseoa “Petronio” è da sempre quello di coinvolgere tutti gli attori del dialogo educativo, puntando su una didattica partecipata, propositiva e dinamica. Nella consapevolezza che la scuola non può esaurire da sola tutte le funzioni educative e che occorre quindi instaurare un rapporto di collaborazione con le famiglie e con le altre agenzie operanti sul territorio, il dirigente scolastico professor Filippo Monaco ha inteso valorizzare il maggior numero di risorse culturali, ambientali, umane che il “territorio” può offrire, per promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dell’Enogastronomia, come risorsa unificante per la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e storico flegreo, quale elemento identitario, unico ed irripetibile, sul quale fondare il processo di miglioramento del contesto territoriale. La scuola per perseguire le suddette finalità educative, ritenute imprescindibili per un’adeguata e globale formazione, fin dagli inizi della sua storia, ha voluto aprirsi al territorio e diventare centro di servizi culturali per lo stesso.