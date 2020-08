ISCHIA – I controlli dei carabinieri della compagnia di Ischia – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di N0apoli – continuano senza sosta. La conferma è arrivata anche oggi grazie all’ultimo arresto da parte dei militari del nucleo operativo dell’isola verde che hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Rocco Nervo, 45enne del quartiere Stella già noto alle forze dell’ordine. Durante i servizi anti-covid di monitoraggio dei flussi turistici presso i porti, il comando provinciale ha disposto l’impiego di militari in uniforme ed in abiti borghesi. Proprio al porto di Casamicciola Terme il 45enne è stato notato dai carabinieri del nucleo operativo ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e tre dosi di marijuana. La droga era pronta per la vendita, nel cellulare dell’uomo messaggi whatsapp con tanto di appuntamenti con i clienti. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.