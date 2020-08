POZZUOLI – Controlli in piazza a Pozzuoli per il rispetto delle nuove disposizioni sull’uso delle mascherine dalle 18 alle 6. Questo pomeriggio, poco dopo l’orario in cui è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale, una pattuglia della Guardia di Finanza ha presidiato Piazza della Repubblica controllando a distanza gli avventori. I due finanzieri, con fare gentile ed educativo, hanno invitato chi non aveva la mascherina o l’aveva abbassata, a rispettare la norma.