POZZUOLI – Da nove giorni la città di Pozzuoli non conta nuovi casi di coronavirus. A darne notizia è il sindaco Enzo Figliolia. Dall’inizio dell’epidemia sono state sottoposte al test per la ricerca del coronavirus ben 1350 persone. Sono 95 in tutto i cittadini he hanno contratto il coronavirus a Pozzuoli: 13 persone sono attualmente contagiate, 70 persone sono guarite definitivamente e 12 sono decedute.

IN CAMPANIA – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che ieri sono stati esaminati complessivamente 1.147 tamponi di cui 1 solo risultato positivo.