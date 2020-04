POZZUOLI – È salito a 7 il numero dei morti per coronavirus a Pozzuoli e 66 quello dei contagiati. Il decesso è avvenuto nella giornata di domenica all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: si tratta di un puteolano di mezza età risultato positivo in seguito al tampone post-mortem. Nella città di Pozzuoli, dall’inizio dell’epidemia ad oggi, salgono a 66 le persone che hanno contratto il Covid. Di queste 55 sono attualmente contagiate (2 ospedalizzate e 53 in isolamento domiciliare), 4 guarite definitivamente e 7 decedute (un decesso di questi è avvenuto nella giornata di domenica ed il tampone è stato registrato nella giornata del 14 aprile, tra i 4 contagiati annunciati ieri).