QUARTO – Sale il numero dei contagi a Quarto. Nelle ultime 24 ore si contano altri 17 nuovi casi positivi. Sono tutti in isolamento domiciliare. Attualmente sono 188 le persone positive in città. «Mettiamocela tutta per fermare la diffusione del contagio. Siamo tutti impegnati in questa battaglia, rispettiamo le regole», è l’appello che il sindaco Antonio Sabino rivolge ai suoi concittadini per far fronte all’emergenza sanitaria.