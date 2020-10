BACOLI – Nella giornata di ieri sono stati esaminati 80 tamponi effettuati a cittadini di Bacoli. Dai dati forniti dalla Protezione Civile della Regione Campania è emerso che 72 sono risultati negativi al coronavirus, mentre 8 positivi. Sono tutti asintomatici e resteranno in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi nella città di Bacoli sono 71. Di questi, 68 sono asintomatici o paucisintomatici e 3 sono ricoverati in ospedale. «Non possiamo vivere un nuovo lockdown. Ma non possiamo neanche più permettere atti di assoluta irresponsabilità. Ognuno faccia la sua parte», le parole del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.