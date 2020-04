POZZUOLI – C’è un’ottava vittima in città: è il lavoratore socialmente utile ricoverato nelle scorse settimane all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Si tratta di Antonio Schiano, classe ’57, residente in via Viviani nel quartiere di Monterusciello. L’uomo era risultato positivo al covid nei giorni scorsi, dopo il ricovero per altre patologie nel reparto di medicina del nosocomio flegreo. La notte scorsa è avvenuto il decesso. Schiano lavorava negli uffici del servizio igiene del comune di Pozzuoli, in via Fascione. Dopo il dato confortante di ieri, che ha fatto zero contagi in città, i casi finora registrati in sono in totale 82 (compresi 9 persone guarite e 8 decedute).