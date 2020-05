POZZUOLI – Nessun nuovo caso positivo è stato riscontrato nelle ultime 24 ore in area flegrea. Continuano ad aumentare, invece, i guariti. Nella giornata di ieri a Pozzuoli sono stati analizzati 13 tamponi: nessuna persona è risultata affetta da coronavirus. In totale in città sono 95 i cittadini che hanno contratto il covid-19: 17 sono attualmente contagiati, 66 sono guariti e 17 i deceduti. A Quarto sono 7 i tamponi analizzati ieri e sono risultati tutti negativi. Registrato, inoltre, un guarito; in totale sono 4 le persone attualmente contagiate. A Bacoli sono due i cittadini attualmente contagiati. In tutto, dall’inizio della pandemia, si sono riscontrati 29 casi positivi al Covid-19 sul territorio bacolese. Zero casi a Monte di Procida: guariti tutti i cittadini che avevano contratto il virus.