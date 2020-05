POZZUOLI – Buone notizie per la città di Pozzuoli sul fronte della battaglia al coronavirus. Ancora zero contagi e altri due cittadini guariti definitivamente. «Questi sono i risultati dei tanti sacrifici che noi tutti abbiamo fatto e per questo vi invito continuamente al senso di responsabilità e al rispetto delle regole: non possiamo permetterci di tornare indietro.

Per sconfiggere questo nemico silenzioso dobbiamo ancora fare attenzione, mantenendo la distanza dagli altri, evitando affollamenti ed indossando sempre la mascherina», afferma il sindaco Enzo Figliolia. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 11 tamponi.

IL BILANCIO – Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti al test per la ricerca del coronavirus 1085 concittadini. Sono 92 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus: 37 persone sono attualmente contagiate, 43 persone sono guarite definitivamente e 12 persone sono decedute.