QUARTO – Sale il numero di contagi a Quarto. Nella serata di martedì il Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 ha comunicato una nuova positività: è la sesta negli ultimi giorni. Anche in questo caso è già scattato il protocollo di sicurezza previsto per la ricostruzione del link epidemiologico. Nel comune di Quarto ad oggi sono 6 le persone contagiate e in isolamento domiciliare su un totale di 45 dall’inizio dell’emergenza.