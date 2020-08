POZZUOLI – Ci sono 4 nuovi casi di Coronavirus a Pozzuoli. Si tratta di persone rientrate dall’estero o di casi collegati ad essi. Lo ha comunicato il Dipartimento epidemiologico dell’Asl Napoli 2Nord dopo l’esito dei test a cui sono stati sottoposti. Anche in questo caso è in corso la ricerca dei link epidemiologici per risalire ai possibili contatti. Nella stessa giornata di martedì a Pozzuoli una persona che aveva contratto il virus nelle scorse settimane è guarite.

IL BILANCIO – Con i quattro nuovi casi ad oggi sono 119 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia e di questi 19 sono attualmente contagiate.