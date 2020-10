BACOLI – Altri quattro cittadini di Bacoli sono risultati positivi al coronavirus. Tre appartengono allo stesso nucleo familiare. Uno è un lavoratore del settore sanitario e ha la febbre. I casi attualmente positivi in città salgono a 14, di cui due ricoverati in ospedale e dodici in isolamento domiciliare. «È necessario indossare la mascherina all’aperto e, soprattutto, nelle attività commerciali. Esorto i titolari a controllare che i propri dipendenti indossino correttamente la mascherina. Temerla abbassata non serve a nulla. Così come esorto i ragazzi, ed i propri genitori, a non recarsi a scuola se si manifestano sintomi. Questa fase della pandemia è particolarmente complessa, caotica. Abbiamo bisogno del senso di responsabilità di tutti. Rispettiamo le regole», l’appello del sindaco Josi Gerardo Della Ragione ai suoi concittadini.