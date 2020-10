QUARTO – Un altro cittadino di Quarto è risultato positivo al coronavirus. Nelle ultime ore si lavora per ricostruire il link di contatti. Guarita, invece, definitivamente una persona. Attualmente a Quarto sono 35 i cittadini contagiati, di cui 34 in isolamento domiciliare e uno in ospedale. «Rispettiamo le regole», questo il monito del sindaco Antonio Sabino.