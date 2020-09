QUARTO – Altri tre cittadini di Quarto sono risultati positivi al Covid-19. Il numero dei contagiati sale a 13 persone. Si tratta principalmente di persone rientrate dalle vacanze. «Invito ancora una volta tutti ad attenersi alle disposizioni nazionali e locali in materia di sicurezza e, soprattutto, ad assumere atteggiamenti responsabili», rende noto il sindaco Antonio Sabino. In Campania si contano, intanto, 100 i nuovi positivi in Campania. Di questi, 5 provengono dalla Sardegna e 16 sono connessi a rientri nella regione. Ai 100 nuovi positivi di ieri si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione. Il totale dei positivi in Campania sale a 7.868.