POZZUOLI – Coronavirus, altri 11 positivi nella città di Pozzuoli. Sono tutti in isolamento domiciliare e collegati ai rientri e ai loro link epidemiologici. «L’epidemia non è finita e non si può abbassare l’attenzione. Convocherò un tavolo con il Centro operativo comunale di Protezione civile per valutare l’adozione di nuove disposizioni se dovessero aumentare i casi. Bisogna indossare la mascherina e mantenere le distanze: questo non deve sfuggire a nessuno, non è un dettaglio e non dobbiamo aspettare che ci sia qualcuno a controllarci.

Ne va della nostra salute. Tuteliamoci insieme», ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia. Attualmente sono 48 le persone contagiate a Pozzuoli.