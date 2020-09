POZZUOLI – Omicidio nella serata di sabato a Pozzuoli dove un uomo è stato freddato in via Cuma Licola. La vittima è un 35enne di Napoli, Marco Di Flora, che al momento dell’agguato era in sella a una motocicletta. Sul posto ci sono carabinieri, polizia e uomini della scientifica. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato stato inseguito dai killer e freddato con diversi colpi di pistola. (seguiranno aggiornamenti)