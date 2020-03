POZZUOLI – Non ce l’ha fatta il marito della 79enne di Monterusciello deceduta lunedì mattina all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. L’anziano è morto poche ore fa nello stesso nosocomio flegreo dove era stato ricoverato negli istanti in cui la moglie moriva. Una tragedia immane per la famiglia residente in via Pasolini, nel quartiere puteolano, dove la coppia di coniugi viveva con la figlia e una nipote. Un dramma per i figli della coppia che hanno perso entrambi i genitori in meno di 48 ore. Dopo il decesso di oggi salgono a 4 le persone morte di Coronavirus in città, mentre i contagiati al momento sono 13.