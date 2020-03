POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli lancia un appello alla città chiedendo, a chi ne ha la possibilità, una donazione per sostenere le famiglie meno abbienti o chi vive in difficoltà economica in seguito all’emergenza sanitaria da covid-19 che sta attanagliando il paese. A tal proposito rende noto l’IBAN del conto sul quale effettuare la donazione: IT58R0306940103100000046004 intestato a Comune di Pozzuoli. Nella causale dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Emergenza covid-19 Pozzuoli Aiuta”.

L’APPELLO – “Stiamo vivendo tutti un momento di difficoltà e il Comune con le sole sue forze non riesce a fronteggiare tutte le criticità che giorno dopo giorno si stanno manifestando in maniera crescente – dichiara il sindaco Vincenzo Figliolia -. In particolare sono tanti gli anziani, la fasce deboli, le famiglie piccole e medie, coloro che fino ad oggi vivevano alla giornata, chi è rimasto senza uno stipendio, che ci chiedono aiuto, soprattutto per avere generi alimentari di prima necessità e farmaci. Mi appello dunque al buon senso e alla generosità di quanti hanno oggi più possibilità economiche, alle forze produttive e imprenditoriali della città. Mai come in questo momento dobbiamo far venire fuori il nostro senso di appartenenza e metterci a disposizione della nostra comunità. Pozzuoli ne ha veramente bisogno”.