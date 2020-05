POZZUOLI – Resta fermo sullo zero il numero dei nuovi contagi da coronavirus a Pozzuoli. Nella giornata di ieri sono state registrate, inoltre, altre quattro nuove guarigioni. «Anche davanti a queste buone notizie non possiamo abbassare la guardia. L’attenzione deve restare alta perché questa fase è molto delicata. Mi aspetto un comportamento responsabile da parte di tutti noi – è il monito che il sindaco Enzo Figliolia rivolge ai concittadini – . Non possiamo permetterci di tornare indietro, ma dobbiamo essere scrupolosi ed attenti per andare avanti e ritornare presto alla normalità». Il capo dell’esecutivo di Pozzuoli ricorda alla popolazione pure l’obbligatorietà della mascherina e l’importanza del distanziamento sociale.

IL BOLLETTINO – Nella giornata di ieri sono stati effettuati 30 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti al test per la ricerca del coronavirus 1060 concittadini. Sono 92 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus: 41 persone sono attualmente contagiate, 39 persone sono guarite definitivamente e 12 persone sono decedute.