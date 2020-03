POZZUOLI – Sono in crescita i casi di Coronavirus nella città di Pozzuoli: nelle ultime 24 ore, infatti, l’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato la positività di altre 5 persone. In totale il numero dei contagiati attuali sale a 21 (3 ricoverati in ospedale, 2 in via di guarigione, 16 in isolamento domiciliare), 1 persona guarita definitivamente e 5 decessi (compreso il medico napoletano morto ad Arco Felice).