POZZUOLI – Altra giornata senza nuovi contagi a Pozzuoli. Per il 18esimo giorno finora non si sono registrati nuovi casi. Dopo i 10 tamponi di ieri, anche oggi sono circa una decina in tutto i puteolani sottoposti ai test i cui risultati saranno resi noti nelle prossime 48-72 ore. Ieri l’unità di crisi della regione aveva comunicato una nuova guarigione. Dall’inizio dell’epidemia il totale ufficiale dei tamponi è di 1423. Sono 95 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus, 5 sono attualmente contagiate, 78 sono guarite definitivamente e 12 sono decedute.