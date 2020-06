POZZUOLI – Lettera del direttore dell’ufficio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’IC3 “Rodari Annecchino” di Monterusciello. Simone Guerrini, incaricato da Mattarella, ha risposto a una email inviata durante la DAD dagli studenti della classe 3F (secondaria di primo grado) insieme alla docente Maria Quintieri, attraverso la quale avevano inviato al Presidente “Frammenti di un tempo sospeso”, un audio racconto ai tempi del Covid19 realizzato dai giovani dell’istituto durante la quarantena. “Le parole del presidente sottolineano la sensibilità e l’empatia del lavoro, svolto in un tempo difficile per tutti e soprattutto per le giovani generazioni, augurando a tutte le studentesse e gli studenti di continuare ad essere cittadini attivi, consapevoli e solidali. Consapevoli dell’importanza di tale encomio e certi che la sua diffusione sarà un modello e un esempio di autentica vicinanza delle Istituzioni al mondo della scuola e al lavoro silenzioso e spesso taciuto di molti docenti impegnati nella DAD e nel lavoro quotidiano con i propri studenti” si legge in una nota diffusa dall’IC3.